Эльза Хоск засветила интимные части тела в соблазнительном наряде: фото

Знаменитая шведская модель, которая давно является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret засветила интимные части тела. На новых эротических фото 30-летняя Эльза Хоск не то, что не стесняется, а даже откровенно демонстрирует их, таким образом проявляя свою сексуальность.

Об умении Эльзы Хоск позировать перед камерой, показывая себя в наиболее сексуальном ракурсе, известно всем ее поклонникам. Так, недавно 30-летняя "ангел" Victoria's Secret поделилась снимками из солнечной Калифорнии, на которых засветила интимные части тела.

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На фото Эльза Хоск позирует в зеленом платье на одно плечо и с большим разрезом от французского бренда Jacquemus. На фото под правильно выбранным ракурсом модели удалось частично засветить грудь несмотря на то, что она все еще была одета.



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa