Эльза Хоск засветила обнаженную грудь в откровенной фотосъемке (18+)

30-летняя Эльза Хоск, которая уже несколько лет подряд сотрудничает с одним из самых популярных бельевых брендов Victoria's Secret, с каждой порцией новых фото доказывает, что она много работает над своей фигурой. Так, в очередной фотосъемке супермодель показала упругие мышцы живота и засветила обнаженную грудь.

В последнее время Эльза Хоск поражает своих поклонников порциями сексуальных снимков. Если учесть, что фото в сексуальном белье для "ангелов" Victoria's Secret – это привычное дело, то обнажаться перед камерой решится далеко не каждая модель.

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Фотомодель и звезда подиумов Эльза Хоск откровенно демонстрирует своим фанатам, что для нее обнажаться перед камерой – не составляет труда. Так, на днях 30-летняя шведка опубликовала новую серию горячих фото, на которых предстала топлес, прикрывая грудь руками. На некоторых кадрах модель позировала перед камерой, завораживая своим проницательным взглядом.



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa