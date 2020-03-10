Эльза Хоск засветила тело в белье: пикантное фото

Знаменитая шведская модель славится своими откровенными публичными оскорблениями, участием в полуобнаженных съемках и показах. Эльза Хоск никогда не стесняется камеры и по собственной инициативе позирует для пикантных фотографий. Теперь она в очередной раз поделилась эротическим кадром в одном белье.

31-летняя Эльза Хоск вошла в мир моды благодаря бренду Victoria's Secret. Стройную блондинку с радостью утверждали на ежегодные феерические шоу, а мировые модельеры стремились, чтобы их коллекцию девушка представила публике лично. За звездой следят миллионы модниц по всему миру, ведь она беспрекословно завоевала статус иконы стиля своими потрясающими аутфитами.

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Так, на личной странице Эльзы Хоск в инстаграме появилось очередное пикантное фото, на котором она позирует в роскошном комплекте белья черного цвета. Локацией для кадра стало любимое место модели в собственном доме – лестница. Она смело обнажила подтянутый живот и бедра, приспустив штаны.

Загадочная блондинка даже для такого непринужденного фото не забыла о макияже. Она подчеркнула свою ангельскую внешность нюдовой помадой и темными широкими стрелками. Знаменитость заметила, что такому откровенному образу способствовала жаркая погода.

Вернулась в Нью-Йорк, а здесь лето,

– прокомментировала Эльза Хоск.