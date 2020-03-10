24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Эльза Хоск засветила тело в белье: пикантное фото

- Читати новину українською

Знаменитая шведская модель славится своими откровенными публичными оскорблениями, участием в полуобнаженных съемках и показах. Эльза Хоск никогда не стесняется камеры и по собственной инициативе позирует для пикантных фотографий. Теперь она в очередной раз поделилась эротическим кадром в одном белье.

31-летняя Эльза Хоск вошла в мир моды благодаря бренду Victoria's Secret. Стройную блондинку с радостью утверждали на ежегодные феерические шоу, а мировые модельеры стремились, чтобы их коллекцию девушка представила публике лично. За звездой следят миллионы модниц по всему миру, ведь она беспрекословно завоевала статус иконы стиля своими потрясающими аутфитами.

Читайте также Леди Гага позировала в соблазнительном наряде от украинского дизайнера: пикантное фото

Так, на личной странице Эльзы Хоск в инстаграме появилось очередное пикантное фото, на котором она позирует в роскошном комплекте белья черного цвета. Локацией для кадра стало любимое место модели в собственном доме – лестница. Она смело обнажила подтянутый живот и бедра, приспустив штаны.

Загадочная блондинка даже для такого непринужденного фото не забыла о макияже. Она подчеркнула свою ангельскую внешность нюдовой помадой и темными широкими стрелками. Знаменитость заметила, что такому откровенному образу способствовала жаркая погода.

Вернулась в Нью-Йорк, а здесь лето,
– прокомментировала Эльза Хоск.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 

Какую зарплату получил Разумков и главы фракций Рады в феврале: суммы
сегодня
Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Новости LifeStyle Эльза Хоск
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 19:02 Пустая Италия: как выглядят туристические места после карантина
Марина Джура
сегодня 15:50 Как будут выглядеть персонажи нового мультфильма "Скуби-Ду": финальный трейлер
Марина Джура
сегодня 15:27 "Эмма": очередная киноэкранизация последнего романа Джейн Остин
Юлія Ліпенцева
9 марта 11:51 Праздник Холи: как красочный праздник Индии заполонил мир
Юліана Вінтюк
9 марта 11:33 "Думы мои" или "Сон": как хорошо ты знаешь стихи Шевченко
Юліана Вінтюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук