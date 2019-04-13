Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Роме Стрейд и другие модели посетили фестиваль Coachella: фотоподборка

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Модели на фестивале Coachella
Модели на фестивале Coachella

Один из крупнейших музыкальных фестивалей начался в Калифорнии в пятницу, 12 апреля. На музыкальное событие съехались звезды со всего мира. Конечно, не обошлось без супермоделей. Почти в полном составе на фестиваль прибыли роскошные "ангелы" Victoria's Secret.

Coachella еще называют самым стильным музыкальным фестивалем на всей планете. Ведь такое количество представителей фэшн-инфдустрии редко где можно встретить, кроме подиумов, конечно. В этом году музыкальное мероприятие собрало почти всю команду популярного бренда Victoria's Secret.

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Модели делятся снимками, отмечая популярную на эти дни геолокацию, пьют шампанское, едят цветное мороженое, танцуют и подпевают под выступления мировых исполнителей. Каждая из звезд фэшн-индустрии выбрала для себя свой образ, который помогал бы чувствовать себя максимально свободной на территории фестиваля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Эльза Хоск
Источник: LifeStyle 24
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