Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Роме Стрейд и другие модели посетили фестиваль Coachella: фотоподборка

Один из крупнейших музыкальных фестивалей начался в Калифорнии в пятницу, 12 апреля. На музыкальное событие съехались звезды со всего мира. Конечно, не обошлось без супермоделей. Почти в полном составе на фестиваль прибыли роскошные "ангелы" Victoria's Secret.

Coachella еще называют самым стильным музыкальным фестивалем на всей планете. Ведь такое количество представителей фэшн-инфдустрии редко где можно встретить, кроме подиумов, конечно. В этом году музыкальное мероприятие собрало почти всю команду популярного бренда Victoria's Secret.

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Модели делятся снимками, отмечая популярную на эти дни геолокацию, пьют шампанское, едят цветное мороженое, танцуют и подпевают под выступления мировых исполнителей. Каждая из звезд фэшн-индустрии выбрала для себя свой образ, который помогал бы чувствовать себя максимально свободной на территории фестиваля.