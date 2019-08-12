Эльза Патаки трогательно поздравила Хемсворта с днем рождения

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Крис Хемсворт и Эльза Патаки
Крис Хемсворт и Эльза Патаки / Instagram / @elsapatakyconfidential

Знаменитый актер и звезда фильмов Marvel Крис Хемсворт 11 августа отметил свое 36-летие. Любимая жена именинника решила трогательно поздравить его в социальной сети Instagram, как это часто делают "селебрити".

43-летняя женщина опубликовала на своей странице несколько совместных фото с мужем, которые раньше не попадали в сеть, а так оставила проникновенные слова поздравлений.

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С днем рождения, мой любимый человек, мой муж, мой партнер, моя любовь, лучший папа на свете. Я так горжусь тобой и тем, кто ты есть. Никогда не переставай нас смешить. Ты делаешь каждое мгновение наших жизней счастливым,
– написала Эльза Патаки.

 

Стоит добавить, что австралиец Крис Хемсворт находится в счастливом браке с Эльзой почти девять лет. За это время у них родилось трое детей: Индия, Тристан и Саша. Семья, в отличии от других голливудских земляков, за постоянное место жительства выбрала Австралию. Даже после успешного выхода фильмов "Мстители: Завершение" Крис Хемсворт заявил, что берет паузу в кино, чтобы побыть некоторое время с женой и детьми у себя дома.

 

В отличии от Криса Хемсворта, у его брата Лиама в личной жизнью не все так хорошо. В день рождения Криса, 11 августа, стало известно, что певица Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались после 8 месяцев супружеской жизни. Сейчас бунтовщица-Майли находится на роскошном отдыхе с блогерром Кейтлин Картер, с которой ее поймали за поцелуями.

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Новости культуры Звездные дни рождения
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