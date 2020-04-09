Эмбер Херд может сесть в тюрьму на три года за клевету на Джонни Деппа
Скандальные супруги голливудских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд продолжают судебную тяжбу. На днях Эмбер предъявили обвинения в подделке доказательств домашнего насилия со стороны Джонни Деппа. Теперь ей грозит до трех лет заключения.
Эмбер Херд и Джонни Депп расстались еще в 2017 году. После этого они начали подавать друг на друга судебные иски и заседания продолжаются до сих пор. Эмбер обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. Однако недавно в издании International Business Times появился материал, в котором говорится о том, что женщина сфальсифицировала показания против бывшего мужа.
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Недавно состоялось очередное судебное заседание, где свидетельствовала бывшая стилист актрисы Саманта МакМиллен. Женщина заявила, что слова Херд о том, что Депп ударил ее и у нее появились синяки под глазами, является ложью.
В течение дня 16 декабря 2015 года я видела, что у Эмбер Херд не было никаких видимых следов, ушибов, порезов или травм на лице или на любой другой части ее тела,
– сказала Саманта.
Если ее слова подтвердятся, то Эмбер Херд грозит лишение свободы сроком до трех лет за подделку доказательств.
Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images
Эмбер Херд стала разлучницей между Джонни Деппом и Ванессой Паради. Они встречались 3 года и в 2015 году поженились. Однако брак продлился недолго и уже в мае 2016 года Эмбер подала иск в суд с обвинением в домашнем насилии. В начале 2017 года суд постановил заплатить Эмбер Херд 7 миллионов долларов, однако Джонни Депп не оставил это просто так и подал встречный иск на 50 миллионов долларов. Он касался клеветы на него. Расследование продолжается.
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