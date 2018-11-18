Эмбер Херд поразила откровенным и соблазнительным декольте на премьере фильма "Аквамен": фото

32-летняя американская актриса посетила премьеру фильма "Аквамен", в котором сыграла одну из главных ролей. Наряд Эмбер Херд удачно подчеркивал ее стройность и привлекал внимание гостей.

Как известно, Эмбер Херд переживает сложный период в жизни. Состояние ее здоровья после развода значительно ухудшилось, однако это не мешает актрисе продолжать свой звездный путь. Следовательно, в воскресенье, 18 ноября она посетила премьеру фильма со своим участием вместе с другими главными героями кинокартины "Аквамен".

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На светском мероприятии к Эмбер Херд было приковано много внимания. Для торжественного выхода она выбрала короткое платье в пайетках с откровенным декольте. Вырез на груди в форме капли складывал впечатление, что платье надето задом наперед. Однако актриса чувствовала себя очень раскованно и с удовольствием позировала перед камерами сама, в паре со своим напарником по съемочной площадке Джейсоном Момоа и другими гостями мероприятия.

Волосы Эмбер были подобраны вверх. Вечерний макияж звезды состоял из подведенных глаз черной подводкой и ярко накрашенных губ. Дополнили образ черные босоножки с тонкими полосками на высоких каблуках.

Напомним, недавно в сети появился официальный трейлер боевика "Аквамен". Кинокартину еще задолго до ее выхода называли одним из самых ожидаемых фильмов года. Премьера фильма в Украине состоится 13 декабря.

Кто такая Эмбер Херд? Эмбер Херд – знаменитая американская актриса родом из Техаса. В 17 лет она оставила учебу в Католической академии и переехала в Нью-Йорк. Там и началась ее актерская карьера. Первый фильм, в котором Эмбер Херд сыграла второстепенную роль, называется "В лучах славы". Главные роли актриса сыграла в фильмах: "Никогда не сдавайся" (2008), "Привествуем в Зомбиленде" (2009), "Палата" (2010), "Лондонские поля" (2018) и другие. Эмбер Херд длительное время встречалась с Илоном Маском, однако со временем звездный союз распался. После разрыва Эмбер Херд закрутила роман с Джонни Деппом. В 2015 году пара поженилась, а уже в 2017 официально развелась.