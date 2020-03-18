Эмбер Херд признала, что ударила Джонни Деппа дверью по голове: подробности развода

Скандальная бывшая семейная пара продолжает выяснять отношения через суд и обнародовать новые обвинения в адрес бывшего партнера. Так, адвокаты Джонни Деппа представили аудиозапись, подтверждающую домашнее насилие, к которому прибегала Эмбер Херд.

Дело бывших голливудских супругов с годами только набирает обороты. Так, Джонни Депп заручился поддержкой звездных коллег – актрис Пенелопы Крус и Вайноны Райдер, а теперь продолжает приводить доказательства, которые помогли бы ему отстоять свое честное имя в суде.

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Как сообщает издание Page Six, адвокаты Джонни Деппа обнародовали аудиоподтверждения того, что Эмбер Херд ударила бывшего мужа дверью по голове. Запись датирована 2016 годом, когда влюбленные стремились спасти свой брак на сеансах терапии.

Я помню тот случай с дверью. И мне действительно жаль, что ударила тебя или разбила голову. Я этого не хотела. Я пыталась убежать из комнаты, где Джонни нападал на меня... Я пыталась выйти за дверь и закрыть ее, а он попытался войти,

– объяснила Эмбер Херд.

Эта запись фигурировала в деле несколько лет назад, однако адвокаты звезды решили вспомнить ситуацию. Сейчас Джонни Депп подал иск на бывшую жену Эмбер Херд за клевету, несмотря на то, что она называла себя жертвой в супружеской жизни с актером.

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?

Актерская чета Джонни Депп и Эмбер Херд пробыли в браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии, которое она обнародовала в престижном журнале. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у бывшего мужа 7 миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.

После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем он рассказал, что никогда не применял силу к своей бывшей жене и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед Эмбер Херд.



Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images