Эмбер Херд пыталась подставить Джонни Деппа, сговорившись с подругой-трансгендером: детали

Адвокаты Джонни Деппа доказали в суде, что Эмбер Герд сговорилась с подругой, чтобы обвинить экс-мужа в насилии. Девушка-трансгендер позвонила в службу поддержки и заявила о нападении на свою знакомую. Ранее актриса сообщала, что именно в этот день между ними произошла очередная ссора, а бывший возлюбленный применял к ней силу.

Судебный процесс между бывшими супругами набирает обороты. Как информирует Daily Mail, в суде появились новые доказательства против Эмбер Херд. Адвокаты Джонни Деппа обнародовали запись телефонного звонка подруги звезды транс-активистки Ио Тиллетт Райт в службу спасения, которым она пыталась подставить актера.

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В телефонном разговоре девушка указала адрес пентхауса экс-супругов в Лос-Анджелесе и заявила, что парень ее подруги напал на нее. Она отметила, что узнала об инциденте случайно и стремится остаться анонимной. Этот звонок прозвучал 21 мая 2016 года. Ранее Эмбер Херд отмечала, что в тот день между парой произошел конфликт, во время которого Джонни Депп вырвал ей волосы и бросил телефон в лицо. По словам знаменитости, после этой ссоры она решилась подать на развод.

Однако адвокаты Деппа отыскали определенные разногласия и заверили, что Эмбер Херд спланировала все заранее. Они отметили, что голос лица, которая сообщила о нападении в службу спасения, не принадлежит Ио Тиллетт Райт, а ее звонок зафиксирован в базе несколькими часами позже.

Эти несоответствия являются доказательством того, что г-жа Херд и ее друзья пытались подставить Деппа. Первая попытка не сработала, и они решились на вторую,

– говорится в сообщении.

В то время защита Эмбер Герд назвала все показания выдумками и объяснили расхождения во времени тем, что ее друзья живут в разных часовых поясах.



Эмбер Херд обвиняет Джонни Деппа в домашнем насилии / Фото: Mirror