Эмбер Херд рассказала о монстре внутри Джонни Деппа: неожиданные признания

32-летняя голливудская актриса Эмбер Херд до сих пор дает показания относительно судебного дела о разводе с 55-летним Джонни Деппом, которое длится с мая 2016 года. В начале 2019 года иностранное издание обнародовало очередные откровенные признания актрисы о сложном характере и выходках ее бывшего мужа.

Новые подробности семейной жизни Эмбер Херд и Джонни Деппа обнародовало иностранное издание The Hollywood Reporter. В их распоряжении оказались документы, которые актриса подала в суд после того, как обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии.

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По свидетельствам Эмбер Херд, которые она давала в мае 2016 года, у Джонни Деппа раздвоение личности и он позволял себе выпускать своего внутреннего монстра.

Мы с Джонни дали прозвище его альтер эго, той части его личности, которая преобладала, когда он бил меня. Мы назвали ее Монстром, и именно так мы говорили о ней в течение многих лет. Я просто каменела, видя его Монстра,

– говорилось в показаниях актрисы.

Также она вспомнила день, когда Джонни Депп избил ее в доме в Лос-Анджелесе и кинул в нее телефоном. "Он швырнул им настолько сильно, насколько мог", – отметила Эмбер. Затем, по ее словам, он схватил ее за волосы и поволок по полу.

Актриса добавила, что в приступах ярости Джонни Депп разбил много стеклянных вещей, обломки которых валялись по всем полу.