Эмбер Херд снова подала в суд на Джонни Деппа: в деле фигурирует одиозный Вайнштейн

Голливудская актриса Эмбер Херд не прекращает будоражить сеть новыми скандаламиотносительно развода с Джонни Деппом. На днях звезда обратилась в суд с требованием раздобыть записи общения ее бывшего возлюбленного и одиозного продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает Page Six, произошло это сразу после того, как Джонни Депп передал служителям Фемиды аудиозаписи, на которых Эмбер Херд призналась, что поднимала руку на любимого. Поэтому актер фактически доказал, что именно он был жертвой побоев, а его бывшая жена манипулирует и дает ложные показания. Записи, по данным СМИ, были сделаны в 2015 году, когда пара только поженилась. Джонни Депп заявил, что вынужден был покидать собственное жилье, когда его 33-летняя возлюбленная становилась "маниакально злой".

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Такие аргументы не обошла вниманием Эмбер Херд. Голливудская звезда подала новое ходатайство в суд, требуя рассмотреть дружбу Джонни Деппа со скандальным Харви Вайнштейном. Известно, что десятки женщин обвинили похотливого продюсера в изнасилованиях и домогательствах. Именно сексуальное насилие спровоцировало большой резонанс в обществе и создание движения #MeToo.

Эмбер Херд в заявлении сообщила, что Джонни Депп неоднократно сотрудничал с Харви Ванштейном и перенял от него модель общения с женщинами. Записи их разговоров, по словам представителей актрисы, могут стать ключевыми в судебной волоките. В ответ на это юристы Джонни Деппа объяснили, что раздобыть такие записи фактически невозможно.

Требования являются чрезмерными и требуют предоставления документов, которые должным образом не подлежат выявлению,

– отметили представители Джонни Деппа.

Именно поэтому актер отказался в который раз предстать в Верховном суде Мнхеттена, где рассматривается его скандальное дело с Эмбер Херд.

Что известно о браке Деппа и Херд?Джонни Депп и Эмбер Херд пробыли в браке с 2015 по 2017 год. За это время пара демонстрировала идиллию на красных дорожках, а дома устраивала ссоры, которые заканчивались домашним насилием. Именно это и стало причиной их развода, о чем заявила Эмбер Херд. Актриса обратилась к журналистам и предоставила доказательства того, что была жертвой домашнего насилия. После скандальной судебной тяжбы она смогла отсудить у экс-супруга 7 миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.



В британском журнале GQ Джонни Депп заявил, что никогда не совершал надругательство над своей экс-супругой и в будущем не намерен больше связывать свою жизнь с любой другой женщиной. В то же время у Эмбер Херд было немало бойфрендов после развода, а сейчас она находится в отношениях с кинорежиссером Бьянке Бутти.