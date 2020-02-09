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Эмбер Херд удивила выбором наряда на торжественную церемонию: фото

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Эмбер Херд на Spirit Awards 2020 / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Эмбер Херд привлекла внимание всех западных СМИ. На торжественное вручение премий Spirit Awards 2020 она пришла в костюме с необычным принтом.

Как известно, кинособытие прошло в ночь с 8 на 9 февраля в Санта-Монике. Spirit Awards 2020 является одной из важных кинопремий, поэтому на мероприятие ежегодно приходят десятки знаменитых представителей Голливуда, которые не только борются за престижные статуэтки, но и поддерживают своих коллег. Дресс-код для этой премии не такой строгий как на Оскаре, поэтому звезды могут одевать свои роскошные вечерние или коктейльные платья. И Эмбер Херд решила выделиться на фоне других красавиц, выбрав трендовый брючный костюм.

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Киноактриса красовалась перед журналистами в наряде из кутюрной коллекции Fendi. Образ Эмбер Херд состоял из штанов и пиджака с объемными рукавами-фонариками, которые были популярны в 1970-х годах. Ретро-стиль подчеркивал и необычный принт одежды, который приковал внимание всех участников Spirit Awards 2020. Очевидцы так и не смогли утвердительно ответить, были ли на костюме Эмбер Херд изображены бабочки, или это какие-то сердца.

Эффектный образ Эмбер Херд решила дополнить обувью на каблуках, которой не было видно из-за кроя штанов. Множество украшений, которые актриса подобрала к костюму, и заплетенные волосы в косу завершили ее look.

Ембер Герд на урочистій церемонії
Эмбер Херд на торжественной церемонии Spirit Awards 2020 / Getty Images

Акторка Ембер Герд
Актриса Эмбер Херд / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Эмбер Херд Стиль и мода
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