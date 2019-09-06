Эмбер Херд засветила обнаженную грудь из-под жакета и рассказала об отношении к соцсетям

Австралийская киноактриса Эмбер Херд в течение последних нескольких лет находится в центре внимания всех мировых СМИ. И причиной этому является не только развод с Джонни Деппом, но и успешная кинокарьера и съемки в глянцах, одна из которых уже появилась в сети.

Звезда знаменитой киноленты "Аквамен" украсила страницы издания Interview в очень провокационных образах от Yves Saint Laurent: в жакете на голое тело, ботфортах, туфлях на высоких каблуках и в прозрачных платьях. Все снимки в зеркальном лифте вышли черно-белыми, а их автором выступил Matthew Welch.

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Эмбер Херд для Interview / Фото: Interview



Эмбер Херд для Interview / Фото: Interview



Эмбер Херд для Interview / Фото: Interview

Особенно пикантной фотографией вышла та, которую Эмбер опубликовала на своей странице в инстаграме. На ней актриса зафиксирована с короткой стильной прической, глазами, подведенными черным карандашом, и обнаженной грудью, которая выглядывала из-под жакета.



Эмбер Херд для Interview / Фото: Interview

Касаясь темы социальных сетей, звезда в откровенном интервью призналась, что в течение двухлетнего пользования Instagram-страницей у нее выработался своеобразный защитный механизм, который помогает легче реагировать на критику.

Мое поколение не выросло на социальных сетях. Я завела свои страницы всего два года назад. За это время четко поняла: когда вы находитесь в поле зрения общественности, то привыкаете жестко защищать свой имидж и личную жизнь. У вас появляется необходимость бороться за свою конфиденциальность. Я думаю, именно по этой причине многие люди не хотят пользоваться социальными сетями,

– поделилась мыслями Эмбер.

Она добавила, что за время пребывания в кино она до сих пор не привыкла видеть себя на экранах гаджетов: "Это похоже на чувство, которое вы испытываете, когда впервые слышите свой голос на автоответчике, но при этом умноженное на 100 в плане болезненного смущения".