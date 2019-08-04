Эмбер Хёрд показала, как выглядит без макияжа: очаровательное фото

Голливудская актриса Эмбер Хёрд, которая прославилась также своим скандальным разводом с Джонни Деппом, продемонстрировала свою натуральную красоту.

33-летняя Эмбер Хёрд показала на своей странице в Instagram фото без макияжа, которым ошеломила поклонников в сети. К слову, за звездой следят 3,4 миллиона подписчиков.

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"Надеюсь, что у каждого из вас прекрасные выходные", – добавила знаменитость в подписи.

На селфи актриса, которая имеет очень миловидную внешность, позирует без фильтров и демонстрирует чистое лицо. В течении первых часов фото насобирало более 292 тысяч предпочтений и множество комплиментов в комментариях.

"Богиня", "У тебя божественная красота", "Ты красавица", "Королева", – пишут пользователи в Instagram.



Эмбер Хёрд / Instagram / @amberheard

Добавим, что Эмбер Хёрд не скрывает своей внешности в обычные дни без профессионального макияжа, света и дизайнерского наряда. Поклонники любят актрису за ее естественность и простоту в снимках.



Эмбер Хёрд / Instagram / @amberheard



Эмбер Хёрд / Instagram / @amberheard

Что известно о личной жизни Эмбер Хёрд?До отношений с Милошем Драго Эмбер Хёрд попадала в громкие новости из-за личной жизни. Так, всего за 6 месяцев звезда встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем и аргентинским режиссером Андресом Мускетти. Кроме этого, она имела роман с одним из самых известных изобретателей и миллиардеров Илоном Маском.



Но, пожалуй, наибольшее внимание СМИ привлекли отношения Эмбер Хёрд и Джонни Деппа. Пара поженилась в 2015 году и прожила вместе всего год. До сих пор актеры дают журналистам новые скандальные новости относительно их отношений, в частности, Эмбер распространила в сети видео, на котором видно агрессивное поведение Деппа. В то же время известный актер утверждает, что именно он является жертвой в этой ситуации.