Эмбер Хёрд рассказала о психических расстройствах после развода с Джонни Деппом

Бывшая жена Джонни Деппа и экс-девушка миллиардера Илона Маска, актриса Эмбер Хёрд откровенно рассказала о своем состоянии после скандального развода с актёром.

Об этом Эмбер рассказала в интервью изданию Sunday Times.

Читайте также: Эмбер Хёрд упрекнула экс-супругу Деппу ироничным сообщением

По словам актрисы, после развода с Деппом у неё случилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

"Последствия моей психологической травмы не всегда очевидны другим. Я не прячусь под стол, если слышу громкий звук, хотя такое случается со многими людьми с ПТСР. Травма проявляется странным образом даже для меня самой", – отметила Хёрд.



Эмбер Хёрд / Getty Images

К примеру, она вспомнила свою реакцию во время просмотра трансляции судебного процесса над кандидатом в Верховный суд США Бреттом Кавано, которого профессор клинической психологии Кристин Блези Форд обвиняла в изнасиловании.

Например, в какой-то момент я вдруг поняла, что сижу на полу и рыдаю, несмотря на то, что разворачивается в прямом эфире Fox или CNN. И я спрашиваю себя – почему я так близко это воспринимаю? Это не моя проблема? Но она и моя тоже. Моя. Я знаю, что каждая женщина, которая смотрела этот эфир, была возмущена. Не думаю, что нашлась бы хоть одна, которой бы эта ситуация не разбила сердце. Мы все были на месте доктора Форд. Мы знаем, каково ей,

– призналась звезда.

Напомним, скандал вокруг кандидатуры Бретта Кавано на пост Верховного судьи США разгорелся после того, как издание The Washington Post опубликовало заявление женщины по имени Кристин Блейз Форд. Она утверждает, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать и в момент инцидента он был пьян.



24 сентября в США прошли массовые акции протеста против кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого несколько женщин обвинили в сексуальном насилии. Известно, что на эту должность сам президент США Дональд Трамп продвигал Кавано.



Кроме того, жена Дональда Мелания Трамп решил прокомментировать скандал, заявив, что нужно предоставлять веские доказательства насилия перед обвинениями.

Что известно о браке Эмбер Хёрд и Джонни Деппа?

Супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной развода стало заявление Хёрд о домашнем насилии. После судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-супруга большие отступные (семь миллионов долларов), которые она обещала отдать на благотворительность. На днях Джонни Депп дал интервью британскому журнале GQ. Он рассказал, что ни разу не надругался над своей экс-супругой Эмбер Хёрд и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой женщиной.