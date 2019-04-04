Эмбер Хёрд снялась для обложки Harper's Bazaar и рассказала, какой у нее самый большой страх

Американская актриса Эмбер Хёрд снялась для тайваньского выпуска журнала Harper's Bazaar. В весеннем номере голливудская звезда согласилась на откровения и рассказала о своих страхах, отношению к феминизму и как ей удается справляться с неудачами.

32-летняя Эмбер Хёрд согласилась украсить апрельскую обложку популярного глянца. Весенний выпуск тайваньского Harper's Bazaar уже доступен к просмотру и первые фото и откровенное интервью появились на официальном сайте.

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Фотографировал американскую актрису Дэвид Слипер, а стилистом ее непревзойденных образов выступила Сара Гор Ривз. Экс-жена Джонни Деппа примерила несколько нарядов, некоторые из которых были откровенными и сексуальными.

Эмбер Хёрд, которая утверждает, что пострадала от насилия Джонни Деппа, рассказала журналисту о своих феминистских взглядах.



Эмбер Хёрд / harpersbazaar.com

Женщины должны устанавливать свои собственные стандарты, формировать свои собственные взгляды на мир и находить наиболее удобный способ ладить с миром. Вам не нужно извиняться. Мир ожидает, что ты будешь находиться в пределах границ, но ты должен пересечь свои границы, а затем и их,

– заверила актриса.

Она рассказала, что ей часто приходится бороться с неудачами, но она выработала умение не принимать это близко к сердцу.

Поскольку страх всегда хуже оправданием, он позволит тебе даже не пытаться что-то сделать и реагировать. Я трудоголик, я учусь чему-то каждый день, стараясь изо всех сил. Потому что сейчас я больше ценю изменения. И тогда когда я уже не могу сделать больше, я вынуждена немного отдохнуть,

– призналась Хёрд.

Однако позже она добавила, что в ее жизни все-таки есть вещь, которой она очень боится. Ее страх заключается в том, что она боится потерять свою свободу.



Эмбер Хёрд / harpersbazaar.com