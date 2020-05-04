Эми Адамс показала первые свадебные фото: какое платье выбрала звезда Голливуда

Голливудская актриса Эми Адамс со своим мужем Дарреном Ле Галло показала их свадебные фото. Снимки вызвали настоящий фурор, ведь до сих пор пара не публиковала ни одного кадра с церемонии.

Как рассказала Эми Адамс сторонникам в инстаграме, на днях они с мужем – актером Дарреном Ле Галло –отмечали 5 годовщину брака. Именно поэтому звезда решила впервые показать свои свадебные фото и нежно поздравить любимого с праздником.

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Эми Адамс предстала на фото в платье в стиле голливудских фильмов. Свадебный наряд не был пышным и обнажал ее плечи. Актриса собрала волосы в прическу, которая элегантно дополнила ее нежный образ невесты.

"Я так рада отпраздновать нашу 5 годовщину супружеской жизни. Даррен Ле Галло, ты моя родственная душа. Люблю тебя", – написала к фото Эми Адамс.



Эми Адамс поделилась свадебными фото / Instagram / @amyadams

В ответ на такое трогательное сообщение муж Эми Адамс также поделился архивным снимком со свадьбы. Даррен Ле Галло показал фотографию своей невесты, добавив: "Прошло уже 5 лет, как мне посчастливилось пожениться с лучшей подругой. Это безумие, как быстро проходит время. Уже почти 18 лет, как мы вместе".



Эми Адамс на свадьбе / Instagram / @darrenlegallo

Как известно, Эми Адамс и Даррен Ле Галло познакомились в 2008 году на актерских курсах. С того времени пара была неразлучной и на всех торжественных мероприятиях очаровывала мир особой нежностью. Уже в 2015 году Эми и Даррен тайно поженились. Церемония прошла в Калифорнии в кругу близких друзей и родственников. Поэтому в СМИ не появилось ни одного кадра с этой звездной свадьбы.

Супруги воспитывают дочь Авиану, которая позировала с родителями на свадебном фото.