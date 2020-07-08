Американская модель Эмили Ратаковски в который раз потрясла поклонников ярким и неординарным образом. Звезда любит стоять перед камерой в эротических аутфитах. Очередные сексуальные снимки также не остались без внимания ее многочисленной публики.

Серия соблазнительных кадров появилась на личной странице знаменитости в инстаграме. Там она радует свою почти 27-миллионную аудиторию подписчиков новыми сексуальными публикациями.

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Эмили не стесняется распространять даже самые откровенные фотографии. Она неоднократно позировала полностью обнаженной, прикрывая интимные зоны руками. Во время эротической съемки на розовом диване Ратаковски сделала несколько селфи, которыми завела сеть.

28-летняя модель изображена в черном прозрачном бюстгальтере. Также видим на ней прозрачное платье нежно-розового цвета с расстегнутыми пуговицами. Такой look позволил любимице миллионов похвастаться своей обнаженной грудью.

Белокурые волосы она собрала в прическу сзади, оставив только две пряди, которые падали на лицо. Американская знаменитость сделала макияж в светлых оттенках, а ресницы накрасила черной тушью, чем хорошо подчеркнула глаза.

Эмили Ратаковски в прозрачном белье и блузке / Instagram / @emrata

Сексуальная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Эмили Ратаковски продемонстрировала эротический образ / Instagram / @emrata