Американская актриса и модель Эмили Ратаковски продолжает будоражить сеть эротическими кадрами. Знаменитость поделилась жаркими фотографиями с прогулки с мужем.

Одна из самых откровенных моделей современности Эмили Ратаковски не прекращает делиться сексуальными кадрами. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная серия горячих снимков.

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Эмили не боится позировать в различных откровенных фотосессиях и рекламных кампаниях. Она неоднократно становилась лицом коллекций собственного бренда нижнего белья. На днях в своем фотоблоге Ратаковски поделилась со своей 26-миллионной аудиторией подписчиков новыми фотографиями и еще раз создала активные обсуждения вокруг своей личности.

Фото модель сделала во время прогулки на свежем воздухе с мужем и домашним животным. Знаменитость позирует в мини-бикини, которое едва прикрывает ее интимные зоны. Волосы Эмили уложила ровно и надела на голову кепку черного цвета. На лице сделала легкий макияж, а ее уши украшали серьги-кольца.



Эмили Ратаковски в мини-бикини / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски на руках у мужчины / Instagram / @emrata