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Эмили Ратаковски показала обнаженную грудь: фото 18+

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Модель Эмили Ратаковски
Модель Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Известная американская актриса и модель Эмили Ратаковски не теряет ни одного случая, чтобы похвастаться обнаженными формами. На днях она поделилась очередной серией сексуальных фотографий.

Эмили Ратаковски является одной из самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Она не боится позировать в различных эротических фотосессиях и полностью обнажаться. На днях на ее личной странице в инстаграме появился очередной пост, которого ждали более чем 26 миллионов подписчиков.

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28-летняя знаменитость поделилась соблазнительными снимками из рекламной кампании собственной коллекции одежды для мужчин и женщин.

На кадрах видно Эмили вместе с любимым Себастьяном Беар-МакКлардом. Он присоединился к рекламе первой коллекции пляжной и домашней одежды для мужчин, которую представила его жена.

Супруги, улыбаясь, позировали в спальне на фоне белоснежной кровати и картины. Влюбленные одеты в одинаковые яркие костюмы, состоящие из рубашек с короткими рукавами и шорт. Невероятной сексуальности фотографиям добавил образ Ратаковски, ведь она расстегнула одежду и показала обнаженную грудь.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски с супругом / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски засветила обнаженную грудь / Instagram / @emrata

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Эмили Ратаковски Стиль и мода
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