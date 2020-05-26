Эмили Ратаковски станцевала перед мужем в мини-бикини: жаркое видео

Известная американская актриса и модель Эмили Ратаковски не упускает ни одного случая, чтобы похвастаться своими аппетитными формами. На днях звезда в мини-бикини исполнила страстный танец для своего мужа.

Эмили Ратаковски неустанно будоражит сеть. Она активно делится эротическими кадрами и не устает позировать в откровенных фотосессиях. Знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме ролик, где показала жаркий танец у бассейна.

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Модель позирует в разноцветном мини-бикини собственного бренда. Такой наряд еле прикрывает интимные зоны Эмили. На втором плане видим бассейн и ее мужа, который сидит на лежаке и мило улыбается любимой.

Сначала она показала обнаженные ягодицы, а потом встала лицом к камере. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж. Ее шею украшали тоненькие золотые цепочки.

Зажигательный танец не оставил многомиллионную аудиторию поклонников Ратаковски равнодушными. Всего за один день его посмотрели почти восемь миллионов раз.