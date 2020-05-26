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Эмили Ратаковски станцевала перед мужем в мини-бикини: жаркое видео

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Известная американская актриса и модель Эмили Ратаковски не упускает ни одного случая, чтобы похвастаться своими аппетитными формами. На днях звезда в мини-бикини исполнила страстный танец для своего мужа.

Эмили Ратаковски неустанно будоражит сеть. Она активно делится эротическими кадрами и не устает позировать в откровенных фотосессиях. Знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме ролик, где показала жаркий танец у бассейна.

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Модель позирует в разноцветном мини-бикини собственного бренда. Такой наряд еле прикрывает интимные зоны Эмили. На втором плане видим бассейн и ее мужа, который сидит на лежаке и мило улыбается любимой.

Сначала она показала обнаженные ягодицы, а потом встала лицом к камере. Волосы знаменитость уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж. Ее шею украшали тоненькие золотые цепочки.

Зажигательный танец не оставил многомиллионную аудиторию поклонников Ратаковски равнодушными. Всего за один день его посмотрели почти восемь миллионов раз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Эмили Ратаковски
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