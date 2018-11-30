Эмили Блант и Джон Красински посетили премьеру фильма "Мэри Поппинс возвращается": яркие фото

Самая популярная в мире няня вернулась к своим поклонникам! 35-летняя английская актриса Эмили Блант посетила премьеру ленты, в которой сыграла главную роль. Компанию актрисе составил ее муж Джон Красински.

Эмили Блант, которой досталась самая важная миссия в фильме, в компании мужа пришла на допремьерный показ "Мэри Поппинс возвращается".

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Для светского мероприятия актриса выбрала нежный образ, который подчеркнул все ее достоинства. Белоснежное длинное платье от Yanina Couture с глубоким декольте показало красивую шею и ключицы 35-летней Эмили, а тугой пояс на талии подчеркнул ее стройность. Украшением такого легкого образа стали пышные рукава платья и массивные серьги, которые актриса выбрала для торжественного вечера.



Эмили Блант на премьере фильма "Мэри Поппинс возвращается" / Instagram / @justjared

Стоит напомнить, что в начале ноября английская актриса снялась для обложки популярного глянца Vogue. Для выпуска, который выйдет в декабре, она тоже предстала в образе Мэри Поппинс.