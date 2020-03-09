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Эмили Блант осуществила светский выход в смелом образе: фото

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Вчера, 8 марта, в самом культурном центре Нью-Йорка Линкольн-центре состоялась долгожданная премьера фантастического фильма ужасов "Тихое место 2". Мероприятие собрало немало голливудских звезд, которые потрясли своими безупречными образами. Не осталась без внимания папарацци и Эмили Блант, сыгравшая в ленте главную роль.

37-летняя британская актриса поразила публику смелым образом на премьере фильма "Тихое место 2". В знаковый день звезду, которая навсегда вошла в мировой кинематограф благодаря съемкам в самых популярных картинах – "Дьявол носит Прада", "Девушка в поезде" и "Мэри Поппинс возвращается", поддержал не менее знаменитый супруг Джон Красински. Голливудское супруги стали коллегами по съемочной площадке, завоевав любовь поклонников.

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Для красной дорожки Эмили Блант выбрала соблазнительный образ, который выгодно подчеркнул ее хрупкую фигуру. Так, она позировала перед десятками камер в багровом кожаном платье от британского дизайнера Alexander McQueen. Тугой корсет, шнуровка и кружевные вставки превратили актрису в настоящую икону стиля в этот вечер.

Обтягивающее платье длины миди она дополнила золотыми босоножками на высоких каблуках и небольшим клатчем. Эффектная блондинка собрала волосы в низкий хвост, продемонстрировав оригинальные серьги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Багровый наряд потрясающе сочетался с классическим голубым костюмом супруга Джона Красински. Пара радостно позировала на красной дорожке мероприятия, не скрывая романтических чувств. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Модные бренды Голливуд Стиль и мода LifeStyle
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