Эмили Блант снялась для обложки глянца в образе Мэри Поппинс: яркие фото

Голливудская актриса Эмили Блант, которая стала главной героиней новой ленты "Мэри Поппинс возвращается", снялась для декабрьского выпуска глянцевого журнала Vogue.

Новые снимки с фотосессии в винтажном наряде опубликованы на сайте издания Vogue.

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В стильной съемке для обложки глянца Эмили воссоздала образ Мэри Поппинс. Актриса позирует в красной фатиновой юбке и пиджаке в тон. Ее образ дополняет синяя шляпа и такого же цвета зонт.

В интервью Блант сравнила свою героиню с супергероем.

"Она (Мэри Поппинс, – 24 канал) своего рода ангел. Она понимает, что нужно людям и дает им это. Я не думаю, что она озабочена сама собой – нет никого похожего на нее – и это ей нравится", – рассказала Эмили.



Эмили Блант для Vogue

С Эмили в фотосессии для Vogue также снялся ее коллега со съемочной площадке – актер Лин-Мануэль Миранда, сыгравший роль Джека в фильме "Мэри Поппинс возвращается".



Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда для Vogue



Эмили Блант для Vogue



Эмили Блант для Vogue



Эмили Блант и Лин-Мануэль Миранда для Vogue

Напомним, Эмили Блант сыграла главную роль в фэнтезийном музыкальном фильме "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns). Мировая премьера магической ленты состоится 19 декабря 2018 года, а вот в украинском прокате его можно будет увидеть 27 декабря. Первый тизер был опубликован в начале марта этого года и тогда его посмотрело более 7,5 миллионов YouTube-пользователей. Теперь же появился официальный трейлер, который только за одни сутки сумел собрать более 3 миллионов фанатов.