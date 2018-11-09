Эмили Ратаковски не перестает поражать соблазнительными формами: горячие фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram/ @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски покоряет сеть своими обольстительными фото в купальнике от собственного бренда Inamorata Swim. Новинка, которую демонстрирует 27-летняя звезда, уже доступна для покупки.

Новые фото американской модели появились на ее странице в Instagram. На фотографии Эмили сидит на плетеном голубом кресле у белой стены, подпирая голову рукой. Звезда социальных сетей одета в сексуальный красный купальник собственного бренда Inamorata Swim. Множество завязок, которые она оставила на своей тоненькой талии только подчеркнули ее идеальную фигуру.

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"Этот костюм уже доступен", – прокомментировала свое фото 27-летняя модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Еще один вариант купальника Эмили Ратаковски представила в субботу, 11 ноября. Более закрытый верх, который она сделала в стиле майки, в сочетании с бикини – создают "вау" эффект. Фото в таком купальном костюме звезда тоже опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Эмили Ратажковски
Источник: Lifestyle
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