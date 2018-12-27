Эмили Ратаковски обнажила грудь в Instagram: горячее фото 18+

Американская модель Эмили Ратаковски недавно признавалась, что публикует свои эротические фото в Instagram, поскольку свой профиль считает настоящим эротическим журналом. Свои слова она в очередной раз подтвердила, когда опубликовала новое сексуальное фото, где полностью обнажилась.

27-летняя звезда социальной сети Instagram обнародовала фотографию, которая всего за несколько часов собрала больше миллиона лайков. На ней она прикрыла голую грудь руками, оставив лишь пикантные "разрешенные" зоны. Из украшений присутствовали только несколько колец, а образ завершал яркий макияж и естественная прическа. Фотография была сделана в таинственном синем освещении, а в подписи модель оставила "эмоджи"-смайл инопланетянина.

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Эмили Ратаковски / Instagram-Stories / @emrata

Эмили также опубликовала в своих Instagram-Stories другое откровенное фото, на котором стоит задом и не показывает своего лица. Модель не упустила возможность похвастаться пикантными ягодицами в черном купальнике ее же бренда Inamorata Swim. Городские пейзажи добавили красоты новой фотографии.



Эмили Ратаковски / Instagram-Stories / @emrata