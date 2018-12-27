Эмили Ратаковски обнажила грудь в Instagram: горячее фото 18+

166 Читати новину українською
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски недавно признавалась, что публикует свои эротические фото в Instagram, поскольку свой профиль считает настоящим эротическим журналом. Свои слова она в очередной раз подтвердила, когда опубликовала новое сексуальное фото, где полностью обнажилась.

27-летняя звезда социальной сети Instagram обнародовала фотографию, которая всего за несколько часов собрала больше миллиона лайков. На ней она прикрыла голую грудь руками, оставив лишь пикантные "разрешенные" зоны. Из украшений присутствовали только несколько колец, а образ завершал яркий макияж и естественная прическа. Фотография была сделана в таинственном синем освещении, а в подписи модель оставила "эмоджи"-смайл инопланетянина.

Читайте также: Эмили Ратаковски ошеломила фанатов интимными фото в белье

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram-Stories / @emrata

Эмили также опубликовала в своих Instagram-Stories другое откровенное фото, на котором стоит задом и не показывает своего лица. Модель не упустила возможность похвастаться пикантными ягодицами в черном купальнике ее же бренда Inamorata Swim. Городские пейзажи добавили красоты новой фотографии.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram-Stories / @emrata

Теги: LifeStyle Мода Эротика Эмили Ратажковски
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
27 декабря 18:05 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
37025
Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
26 декабря 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
Єлизавета Герасимюк 370
Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
26 декабря 20:06 Рождественский пост 2018: что нельзя делать в течении 40 дней
3159
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
26 декабря 17:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 34589
Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
26 декабря 15:55 Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
143
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
26 декабря 13:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
42225
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук