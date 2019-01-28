Эмили Ратаковски очаровала снимками с мужем в одинаковых образах: милые фото
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски знаменита своими эффектными фото в социальной сети Instagram. Однако на этот раз она очаровала поклонников снимками со своим мужем. Для прогулки пара выбрала яркий couple look.
Недавно 27-летняя Эмили Ратаковски показала поклонникам видео, на котором она вместе со своим мужем воспроизводит зажигательный танец, теперь звезда порадовала новыми семейными фото.
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Новые фото американская модель опубликовала на своей странице в Instagram. Модель и ее муж Себастьян Бир-Маклард решили прогуляться по городу в похожих образах. Звезда Instagram выбрала ярко-красную куртку с поясом, который удачно подчеркивал ее тонкую талию, а ее избранник – верхнюю одежду обычного фасона.
Эмили Ратаковски со своим мужем / Instagram / @rainbowwave_ltd
Эмили Ратаковски со своим мужем / Instagram / @emrata
Что известно о свадьбе Эмили Ратаковски?
27-летняя модель и актриса вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Макларда в феврале 2018 года. Пара встречалась лишь несколько недель перед тем, как решились пойти под венец. На венчании Эмили Ратаковски появилась в непривычном для невесты наряде. Традиционное белое платье модель заменила горчичным костюмом от Zara и черной шляпкой.
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