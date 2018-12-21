Эмили Ратаковски ошеломила фанатов интимными фото в белье

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая не стесняется демонстрировать свое тело поклонникам в социальных сетях, в очередной раз показала свои откровенные фотографии.

Новые снимки Ратажковски, которая во время церемонии награждения GQ Australia Men of The Year Awards получила награду в номинации "Женщина года", опубликовала на своей странице в Instagram.

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Эмили ранее рассказывала, что для нее Instagram – это как сексуальный журнал феминистки, поэтому любит хвастаться собственной фигурой. Девушка часто публично отстаивает свое право выглядеть так, как она считает нужным и общественное мнение или ограничения не повлияет на ее выбор.

На новых фото модель показала утренние "селфи" топлесс и обнаженные ягодицы.

Менее чем за один день откровенные фотографии получили сотни комментариев и более миллиона лайков в сети.



Эмили Ратаковски / Instagram @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram @emrata