Эмили Ратаковски подчеркнула фигуру в обтягивающем наряде: фото

Модель Эмили Ратаковски уже давно стала любимицей армии поклонников в социальных сетях благодаря пикантным снимкам, на которых она демонстрирует свою соблазнительную фигуру.

Соблазнительные снимки Эмили опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель стала гостьей ток-шоу Джимми Фэллон "The Tonight Show", для которого подобрала стильный и простой образ. Ратаковски примеряла длинное платье телесного цвета с акцентом на обнаженной спине.

Дополнили ее образ распущенные волосы и насыщенный акцент на глазах в макияже. На фотографиях в сети Эмили еще и продемонстрировала упругие ягодицы в обтягивающем платье. Фото сразу стали популярными и за считанные часы после публикации собрали более 600 тысяч от предпочтений пользователей.



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata