Эмили Ратаковски подчеркнула фигуру в обтягивающем наряде: фото
Модель Эмили Ратаковски уже давно стала любимицей армии поклонников в социальных сетях благодаря пикантным снимкам, на которых она демонстрирует свою соблазнительную фигуру.
Соблазнительные снимки Эмили опубликовала на своей странице в Instagram.
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Модель стала гостьей ток-шоу Джимми Фэллон "The Tonight Show", для которого подобрала стильный и простой образ. Ратаковски примеряла длинное платье телесного цвета с акцентом на обнаженной спине.
Дополнили ее образ распущенные волосы и насыщенный акцент на глазах в макияже. На фотографиях в сети Эмили еще и продемонстрировала упругие ягодицы в обтягивающем платье. Фото сразу стали популярными и за считанные часы после публикации собрали более 600 тысяч от предпочтений пользователей.
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata