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Эмили Ратаковски поделилась горячим фото с мужем, на котором предстала полностью обнаженной 18+

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Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Сексапильная и страстная Эмили Ратаковски знает, как взбудоражить сеть и создать ажиотаж вокруг своей личности. Звезда поделилась архивным фото со своим мужем, актером Себастьяном Бер-Макклардом, на котором предстала полностью обнаженной.

Эмили Ратаковски не забывает напоминать о себе поклонникам. Каждая ее публикация в инстаграме получает миллионы просмотров и тысячи комментариев. Подписчики с нетерпением ждут новых фотографий 28-летней манекенщицы. На очередном кадре звезда изображена не сама, а вместе с возлюбленным.

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Из-за карантина приходится публиковать старые снимки или делать домашние фотосессии, так как весь мир остановился из-за вспышки пандемии коронавируса. Однако Эмили находит выход и делится провокационными снимками, которые раньше не желала распространять в сети. Так, в ее аккаунте появилось пикантное сообщение.

Знаменитость вместе с мужем находится в ванной комнате. На фото видно, что Себастьян Бер-Макклард присел, чтобы прикрыть интимные зоны жены. Обнаженную грудь звезда зарисовала с помощью фотошопа. Снимок сделан в черно-белом цвете.

Это было примерно через 6 месяцев после того, как мы поженились, летом 2018 года,
– написала в заметке Эмили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Эмили Ратаковски LifeStyle
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