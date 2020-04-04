Эмили Ратаковски поделилась горячим фото с мужем, на котором предстала полностью обнаженной 18+
Сексапильная и страстная Эмили Ратаковски знает, как взбудоражить сеть и создать ажиотаж вокруг своей личности. Звезда поделилась архивным фото со своим мужем, актером Себастьяном Бер-Макклардом, на котором предстала полностью обнаженной.
Эмили Ратаковски не забывает напоминать о себе поклонникам. Каждая ее публикация в инстаграме получает миллионы просмотров и тысячи комментариев. Подписчики с нетерпением ждут новых фотографий 28-летней манекенщицы. На очередном кадре звезда изображена не сама, а вместе с возлюбленным.
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Из-за карантина приходится публиковать старые снимки или делать домашние фотосессии, так как весь мир остановился из-за вспышки пандемии коронавируса. Однако Эмили находит выход и делится провокационными снимками, которые раньше не желала распространять в сети. Так, в ее аккаунте появилось пикантное сообщение.
Знаменитость вместе с мужем находится в ванной комнате. На фото видно, что Себастьян Бер-Макклард присел, чтобы прикрыть интимные зоны жены. Обнаженную грудь звезда зарисовала с помощью фотошопа. Снимок сделан в черно-белом цвете.
Это было примерно через 6 месяцев после того, как мы поженились, летом 2018 года,
– написала в заметке Эмили.
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