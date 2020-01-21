Эмили Ратаковски поделилась летними воспоминаниями в любимом леопардовом бикини: фото
Американская модель и феминистка Эмили Ратаковски часто проводит свои отпуска на побережьях дорогих курортов. На одном из них летом 2019-го она сделала соблазнительное фото в купальнике, где продемонстрировала идеальную фигуру.
"Скучаю по тебе, лето", – так подписала новый снимок 28-летняя модель. На нем она примерила леопардовый раздельный купальник собственного бренда Inamorata, состоявший из крошечного бюстгальтера, который едва прикрывал ее грудь, и стрингов. К пляжному образу модель добавила крупные серьги-кольца.
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Эмили Ратаковски на отдыхе / Instagram / @emrata
Что интересно, ранее Ратаковски уже загорала в этом бикини и демонстрировала это на снимках в сети.
Всего за несколько часов на снимок отреагировали почти миллион пользователей инстаграма и оставили немало увлеченных комментариев, среди них – "ангел" Victoria's Secret и бразильская модель Лаис Рибейро.
Стоит добавить, что американская звезда преимущественно отдыхает со своим мужем Себастьяном Бор-МакКлардом и никогда не указывает локацию, где проводит райский отдых. Предлагаем посмотреть несколько эротических снимков, которые Эмили сделала на морских побережьях в 2019 году.