Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини: пикантные фото
Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски, за которой в сети следят более 27 миллионов подписчиков, поразила фанатов новыми горячими кадрами отдыха на Мальдивах.
Новые соблазнительные фотографии Эмили опубликовала на своей странице в Инстаграме. Как известно, модель отдыхает со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом.
Читайте также: Жакет на голое тело: Ратаковски демонстрирует провокационный тренд
Девушка показала серию черно-белых кадров, на которых видно только ее силуэт. Таким образом Ратаковски соблазнительно засветила пышная грудь и стройную фигуру на фоне Индийского океана.
Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata
На другой фотографии Ратаковски откровенно похвасталась соблазнительными ягодицами в купальнике горчичного оттенка из коллекции собственного бренда Inamorata.
"Привет, это моя попке в Inamorata", – коротко подписала фото Эмили.
Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata