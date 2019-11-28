Эмили Ратаковски похвасталась идеальной фигурой в бикини: пикантные фото

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски, за которой в сети следят более 27 миллионов подписчиков, поразила фанатов новыми горячими кадрами отдыха на Мальдивах.

Новые соблазнительные фотографии Эмили опубликовала на своей странице в Инстаграме. Как известно, модель отдыхает со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом.

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Девушка показала серию черно-белых кадров, на которых видно только ее силуэт. Таким образом Ратаковски соблазнительно засветила пышная грудь и стройную фигуру на фоне Индийского океана.



Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata

На другой фотографии Ратаковски откровенно похвасталась соблазнительными ягодицами в купальнике горчичного оттенка из коллекции собственного бренда Inamorata.

"Привет, это моя попке в Inamorata", – коротко подписала фото Эмили.



Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata