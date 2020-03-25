Эмили Ратаковски похвасталась обнаженными ягодицами: эротическое фото

Эмили Ратаковски продолжает публиковать провокационные фото. Находясь на карантине, она в очередной раз демонстрирует свои соблазнительные формы. На очередном фото модель похвастались аппетитными ягодицами.

Страстная и зажигательная Эмили Ратажковски любит подогревать интерес к своей личности. Ее фотографии вызывают ажиотаж среди поклонников и бурные обсуждения в сети. У знаменитой английской актрисы и модели нет комплексов, поэтому она не стесняется публиковать даже самые откровенные карды. Снимок, который Эмили распространила, пребывая в изоляции, в очередной раз ошеломил поклонников.

Читайте также: Эмили Ратаковски в топе с откровенным декольте похвасталась стройной фигурой: зажигательное видео

Новая соблазнительная фотография привлекла внимание поклонников и менее, чем за день набрала более миллиона предпочтений и сотни комментариев.

Сексуальная Эмили Ратаковски предстала в нижнем белье черного цвета и спортивном сером топе. Такой наряд красиво подчеркнул ее привлекательные формы. На лице у модели сиял макияж в естественных тонах, а волосы она уложила ровно.