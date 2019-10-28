Эмили Ратаковски похвасталась стройной талией в кампейне Inamorata: фото
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски также работает в течение последних двух лет дизайнером собственного бренда Inamorata. А для продвижения звезда активно снимается в рекламных кампейнах и продвигает работы на своих страницах в социальных сетях.
Новые снимки Эмили Ратаковски опубликовала у себя в Инстаграме. Модель снялась в рекламном кампейне для собственного бренда. На этот раз знаменитость рекламировала топ без бретелек голубого цвета.
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В фотосессии Ратаковски также позирует в простых джинсах без сложных укладок волос и с легким макияжем, который только подчеркивает натуральную красоту девушки. Стоимость короткого обтягивающих топа на официальном сайте Inamorata составляет 34 доллара.
Добавим, что все наряды из коллекции Эмили достаточно раскрепощенные и привлекательные, а в рекламах снимаются модели различных фигур. Поэтому дизайнер, которая является открытой феминисткой, своей одеждой заявляет, что любая женщина не должна стесняться своего тела.
"Ты можешь носить топы каждый день", – лаконично добавила в подписи модель.
Эмили Ратаковски/ Instagram / @emrata
Рекламный кампейн Inamorata: смотрите фото
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
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