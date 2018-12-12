Эмили Ратаковски появилась в соблазнительном фотосете для австралийского Vogue: фото

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Эмили Ратаковски для Vogue Australia
Эмили Ратаковски для Vogue Australia / www.vogue.com.au

Американская супермодель Эмили Ратаковски успевает не только следить за своим фотоблогом и участвовать в фотосессиях для брендов, но и сниматься для первых обложек мира. На этот раз она предстала в январском выпуске издания Vogue Australia.

Соблазнительные кадры с участием 27-летней звезды уже появились на сайте издания.

Автором откровенных и солнечных кадров стала фэшн-фотограф Николь Бентли. Для обложки и съемки глянца Эмили позировала в красивых летних образах, которые удачно подчеркивали ее стройные формы и смуглую кожу. А юбки, прозрачные накидки, топы, украшения и даже свитера и куртки прекрасно гармонировали с видами австралийской саванны. Особенностью фотосета стала короткая прическа Ратаковски, которую она неоднократно демонстрировала на предыдущих рекламных съемках, а также естественный макияж.

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Я всегда любила одежду. Мне нравится помещать в одежду весь смысл, который ты хочешь продемонстрировать миру. Это может действительно давать возможность одеваться так, как ты этого хочешь, какой бы ни была твоя роль. Это способ, которым вы представляете себя. Это замечательно иметь возможность менять свою одежду или делать макияж, чтобы выглядеть лучше,
– призналась Эмили в интервью для издания.


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia


Эмили Ратаковски для Vogue Australia / Vogue Australia

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 канал
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