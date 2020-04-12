Эмили Ратаковски показала архивный соблазнительный снимок: как модель выглядела в 17 лет

28-летняя американская модель построила успешную карьеру в мировой фэшн-индустрии. Кадры Эмили Ратаковски с многочисленных съемок не сходят со страниц самых известных глянцев. Однако мало кто знает, что даже в подростковом возрасте она могла похвастаться изрядной сексуальностью.

На протяжении карантина Эмили Ратаковски публикует немало пикантных кадров, чем вызывает настоящий восторг у фолловеров. Однако с не меньшим восторгом сторонники воспринимают архивные фотографии, которые звезда находит в своей коллекции.

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Так, успешная модель, которая начала карьеру в 14 лет, вспомнила одну из съемок для издания Hot Kiss. На фото она позирует в облегаюей миниюбке синего цвета на брительках, которое подчеркивает ее естественную стройность. Эмили Ратаковски акцентирует внимание на тонкой талии, положив руку на берда. Наряд позволяет ей засветить немалый бюст, которым она могла похвастаться даже в подростковом возрасте.

Образ горячей брюнетки дополнили массивные серьги и легкая укладка. Модель подчеркнула безупречную внешность дневным макияжем с акцентом на сияющих губах. Сама Эмили Ратаковски призналась, что на этом кадре она позирует для одной из первых глянцевых съемок. Представьте, здесь звезде всего 17 лет.