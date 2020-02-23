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Эмили Ратаковски показала эксклюзивные кадры с тайной свадьбы: страстные поцелуи пары

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Эмили Ратаковски показала эксклюзивные кадры с тайной свадьбы / Instagram / @emrata

Два года назад одна из самых соблазнительных моделей современности тайно вышла замуж за продюсера и актера Себастьяна Бир-Макларда. Свадьба состоялась в кругу самых близких в Нью-Йорке. Такой внезапный поступок пары стал неожиданностью для мирового сообщества. Лишь на вторую годовщину Ратаковски решила обнародовать эксклюзивные кадры с церемонии.

Под венец манекенщица Эмили Ратаковски пошла только через несколько недель отношений с продюсером и актером Себастьяном Бир-Маклардом, известного по фильмам "Хорошее время" (Good Time) и "Бог знает что" (Heaven Knows What). Несмотря на то, что романтические отношения пары длились совсем мало, они были знакомы около двух лет.

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Вместо роскошного свадебного платья модель выбрала строгий костюм горчичного цвета от Zara, а также шляпку с французской сетчатой ​​вуалью. Хотя будущие супруги планировали тайную свадьбу, однако хранить бесконечное семейное счастье в секрете им удалось лишь 4 часа. С тех пор, как Эмили Ратаковски официально стала женой, она довольно часто появляется с мужем публично. Однако свадебные кадры афишировала неохотно.

И вот сегодня, 23 февраля, в день второй годовщины со дня свадьбы, звезда поделилась эксклюзивным видео на личной странице в инстаграме. Близкие знаменитостей зафиксировали первый супружеский поцелуй. Даже в такой трогательный момент пара не скрывала страсти, которая бушует между ними.

2 года назад в здании суда. 10/10 вышла бы замуж снова (& снова & снова & снова),
– прокомментировала Эмили Ратаковски страсный поцелуй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Эмили Ратажковски Новости LifeStyle LifeStyle
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