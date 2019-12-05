Эмили Ратаковски показала обнаженное тело топлес: фото 18+

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Эмили Ратаковски обнажилась перед камерой / Instagram / @emrata

Знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски эпатировала в сети. На инстаграм-странице она разместила фото, на котором предстала топлес.

Провокационный снимок появился в официальном блоге ее дизайнерского бренда купальников Inamorata. Эмили Ратаковски сняла белье и прикрыла обнаженную грудь руками.

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Уже в заметке модель призналась, что сексуальный снимок – это часть рекламной кампании ее новой коллекции, которая скоро поступит в продажу. Поэтому она символично предстала голой в кадре, так как снимки новинок Inamorata пока не появлялись в сети.

"Inamorata – любовник женщины. Потрясающие вещи поступят в продажу уже на следующей неделе", – анонсировала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

Снимки топлес – это своеобразная визитная карточка Эмили Ратаковски. На ее инстаграм-странице есть немало подобных фото. В одном из интервью Эмили Ратаковски решила объяснить хейтерам, для чего обнажается на будничных фотографиях. По словам модели, таким образом она стремится показать каждой женщине, что не стоит стесняться своего тела и прятать его за бесформенными вещами. Кроме этого, Эмили публично заявляет: каждый человек красив с любым весом.

Интересно, что большинство провокационных фотографий делает муж Эмили Ратаковски – продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард. Он охотно устраивает для любимой эротические фотосессии и поддерживает ее позицию относительно обнажения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эмили Ратажковски Эротика Новости LifeStyle Мода LifeStyle
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