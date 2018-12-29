Эмили Ратаковски показала зажигательные танцы со своим мужем: видео

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Эмили Ратаковски показала зажигательные танцы со своим мужем
Эмили Ратаковски показала зажигательные танцы со своим мужем / Instagram / @emrata

Одна из самых известных моделей мира Эмили Ратаковски продолжает удивлять своих поклонников. На днях она опубликовала видео, на котором показала зажигательные танцы с мужем Себастьяном Бир-Маклардом.

Как известно, 23 февраля Эмили Ратаковски официально стала женой актера и продюсера Себастьяна Бир-Макларда. Для многих поклонников такая новость была настоящим шоком, ведь модель встречалась с мужем всего несколько недель. Поэтому в Сети немало хейтеров предсказывали быстрый развод пары. 

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Но несмотря на все злобные комментарии, Эмили Ратаковски до сих пор наслаждается замужеством. Звезда публикует счастливые кадры с Себастьяном Бир-Маклардом, не скрывая своей радости. На странице в Instagram модель показала, как проходит ее досуг: на кадрах видно зажигательные танцы Эмили и Себастьяна. Во время горячих па муж не удержался и поцеловал свою жену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Стоит отметить, что ролик пара сняла в Мексике, где, вероятно, и проведет новогодние праздники. Рождество Эмили Ратаковски уже успела отметить на курорте в кругу ближайших родственников.

Родина Емілі Ратажковскі
Семья Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Сімейний відпочинок Емілі Ратажковскі
Семейный отдых Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Модель Емілі Ратажковскі з чоловіком
Модель Эмили Ратаковски с мужем / Instagram / @emrata

Теги: Мода LifeStyle Мексика Отдых Эмили Ратажковски
Источник: Lifestyle
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