Эмили Ратаковски показала зажигательные танцы со своим мужем: видео

Одна из самых известных моделей мира Эмили Ратаковски продолжает удивлять своих поклонников. На днях она опубликовала видео, на котором показала зажигательные танцы с мужем Себастьяном Бир-Маклардом.

Как известно, 23 февраля Эмили Ратаковски официально стала женой актера и продюсера Себастьяна Бир-Макларда. Для многих поклонников такая новость была настоящим шоком, ведь модель встречалась с мужем всего несколько недель. Поэтому в Сети немало хейтеров предсказывали быстрый развод пары.

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Но несмотря на все злобные комментарии, Эмили Ратаковски до сих пор наслаждается замужеством. Звезда публикует счастливые кадры с Себастьяном Бир-Маклардом, не скрывая своей радости. На странице в Instagram модель показала, как проходит ее досуг: на кадрах видно зажигательные танцы Эмили и Себастьяна. Во время горячих па муж не удержался и поцеловал свою жену.

Стоит отметить, что ролик пара сняла в Мексике, где, вероятно, и проведет новогодние праздники. Рождество Эмили Ратаковски уже успела отметить на курорте в кругу ближайших родственников.



Семья Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Семейный отдых Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata