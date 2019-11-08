Эмили Ратаковски полностью обнажилась на пляже: пикантное фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которая называет свой инстаграм "блогом феминистки", показала поклонникам очередное провокационное фото.

Новое соблазнительное фото Ратаковски опубликовала на своей странице в Инстаграме. На фотографии Эмили позирует полностью обнаженной на пляже.

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Супермодель, лежа на шезлонге, прикрыла пышную грудь шляпой с трендовым анималистическим принтом. Вероятнее всего, секретом идеального загара Эмили является то, что она нежится под солнцем топлес.

Добавим: врачи считают, что загорать топлес опасно. Также всегда нужно помнить об использовании средств с защитой от УФ-лучей, выбирая те, которые имеют пометку SPF (Sun Protection Factor – "солнцезащитный фактор").

В течение первых часов после публикации снимок Ратаковски насобирал более 920 тысяч лайков и тысячи комментариев от поклонников.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Мода Эмили Ратажковски
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