Эмили Ратаковски полностью обнажилась на пляже: пикантное фото

Популярная модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которая называет свой инстаграм "блогом феминистки", показала поклонникам очередное провокационное фото.

Новое соблазнительное фото Ратаковски опубликовала на своей странице в Инстаграме. На фотографии Эмили позирует полностью обнаженной на пляже.

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Супермодель, лежа на шезлонге, прикрыла пышную грудь шляпой с трендовым анималистическим принтом. Вероятнее всего, секретом идеального загара Эмили является то, что она нежится под солнцем топлес.

Добавим: врачи считают, что загорать топлес опасно. Также всегда нужно помнить об использовании средств с защитой от УФ-лучей, выбирая те, которые имеют пометку SPF (Sun Protection Factor – "солнцезащитный фактор").

В течение первых часов после публикации снимок Ратаковски насобирал более 920 тысяч лайков и тысячи комментариев от поклонников.



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata