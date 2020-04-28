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Эмили Ратаковски позировала в ванной, прикрыв обнаженную грудь руками: фото 18+

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Звезда модельного бизнеса Эмили Ратаковски в очередной раз поделилась пикантной фотографией. На ней она позирует лишь в черных трусиках в ванной. Фотография быстро взбудоражила сеть.

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски неустанно демонстрирует, что является одной из самых откровенных моделей современности. Она делится соблазнительными фотографиями не только на личной странице в инстаграме, но и на аккаунте собственного бренда белья Inamorata.

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Знаменитость не теряет ни одной возможности, чтобы похвастаться стройной фигурой и обольстительными формами. На странице ее бренда появилось эротическое фото, на котором Эмили предстала в черных трусиках, еле прикрывшие ее интимные зоны, и с полотенцем на голове. Фото сделано в ванной. Очевидно, Эмили только что вышла из душа.

Но наибольшее внимание привлекает обнаженная грудь Ратаковски, которую она прикрыла руками. На лице модель сделала макияж с черными стрелками на веках. Он добавил особого шарма такому образу и сделал его еще более сексуальным.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски прикрыла обнаженную грудь руками / Instagram / @inamoratawoman

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Эмили Ратаковски
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