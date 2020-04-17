Эмили Ратаковски прикрыла обнаженную грудь руками: сексуальное фото 18+
Одна из самых успешных девушек в мировом модельном бизнесе Эмили Ратаковски не стесняется делиться откровенными фотографиями. На днях девушка распространила фотографию, на которой прикрывает оголенную грудь руками.
28-летняя модель знает, как взбудоражить сеть и создать ажиотаж вокруг своей личности даже во время карантина. Звезда едва ли не ежедневно публикует пикантные кадры, на которых предстает полуобнаженной. На личной странице Ратаковски в инстаграме появилось очередное эротическое фото.
Читайте также: Анита Луценко похвасталась роскошной фигурой в белье: сексуальное фото
На снимке страстная брюнетка позирует в коричневых с принтом трусиках от бикини. На голове у нее панама нежно-голубого цвета. Ее волосы распущены и спадают на плечи. В одной руке Эмили держит яркий лимон. На другой руке видим кольца.
Невероятно жаркой делает фотографию обнаженная грудь Ратаковски. Она прикрыла ее руками и смотрит манящим взглядом прямо в камеру.
Пикантный образ Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Это не первое соблазнительное фото Эмили, где она прикрывает обнаженную грудь руками. Предлагаем посмотреть похожие фотографии.
Оголенная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Модель Эмили Ратаковски прикрывает обнаженную грудь руками / Instagram / @emrata
Соблазнительная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Читайте также
-
Андре Тан раскрыл секреты стиля Виктории Бекхэм, которые помогают ей выглядеть безупречно17 апреля , 13:10
-
Участница шоу "Холостяк" откровенно рассказала об интимных отношениях с девушкой17 апреля , 17:21
-
Пасха 2020: все о праздновании в Украине17 апреля , 14:38
-
Как приготовить кулич по классическому рецепту: пошаговая инструкция17 апреля , 17:06
-
Деми Мур стала блондинкой в сериале "Дивный новый мир": первые кадры17 апреля , 13:26
-
Рецепты блюд для пасхального стола от украинских звезд17 апреля , 21:40