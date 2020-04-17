Эмили Ратаковски прикрыла обнаженную грудь руками: сексуальное фото 18+

Одна из самых успешных девушек в мировом модельном бизнесе Эмили Ратаковски не стесняется делиться откровенными фотографиями. На днях девушка распространила фотографию, на которой прикрывает оголенную грудь руками.

28-летняя модель знает, как взбудоражить сеть и создать ажиотаж вокруг своей личности даже во время карантина. Звезда едва ли не ежедневно публикует пикантные кадры, на которых предстает полуобнаженной. На личной странице Ратаковски в инстаграме появилось очередное эротическое фото.

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На снимке страстная брюнетка позирует в коричневых с принтом трусиках от бикини. На голове у нее панама нежно-голубого цвета. Ее волосы распущены и спадают на плечи. В одной руке Эмили держит яркий лимон. На другой руке видим кольца.

Невероятно жаркой делает фотографию обнаженная грудь Ратаковски. Она прикрыла ее руками и смотрит манящим взглядом прямо в камеру.



Пикантный образ Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Это не первое соблазнительное фото Эмили, где она прикрывает обнаженную грудь руками. Предлагаем посмотреть похожие фотографии.



Оголенная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata



Модель Эмили Ратаковски прикрывает обнаженную грудь руками / Instagram / @emrata



Соблазнительная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata