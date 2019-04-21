Эмили Ратаковски примерила образ сексуального кролика: фото 18+

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Одна из самых сексуальных моделей мира Эмили Ратаковски в очередной раз потрясла сеть. Звезда примерила образ горячего кролика, поздравив всех поклонников с Пасхой.

Обольстительное белье, купальники или обнаженные фото – официальная Instagram-страница Эмили Ратаковски может ошеломить подписчиков. Однако такие откровенные фотографии являются своеобразным подтверждением заявления модели, что каждая женщина – роскошная, поэтому не должна стесняться своего тела.

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На католическую Пасху манекенщица решила не отходить от этой мысли. Эмили Ратаковски опубликовала серию провокационных фото, на которых появилась в сексуальном костюме кролика. При этом знаменитая модель надела парик с розовыми волосами, уши в стиле Playboy, нижнее белье и чулки. Позировала на фоне праздничной декорации с большим игрушечным зайцем.

Моя вечная Пасха,
– игриво написала Эмили Ратаковски.

В таком сексуальном образе модель засветила не только стройную фигуру, но и упругие ягодицы в бикини. Фото взбудоражили сеть и за считанные часы после публикации собрали более 800 тысяч "лайков".

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски ​ / Instagram / @emrata

Великоднє привітання від Емілі Ратажковскі
Пасхальное поздравление от Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Модель Емілі Ратажковскі
Модель Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

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Теги: LifeStyle Эмили Ратажковски Мода Эротика Пасха
Источник: LifeStyle 24
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