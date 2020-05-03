Эмили Ратаковски провела свадьбу на карантине: невестами стали собаки

Американская модель не скрывала свою любовь к собаке Коломбо, с которой часто попадала в объективы папарацци во время карантинных прогулок. Эмили Ратаковски даже провела собачью свадьбу, чтобы воссоединить домашнего любимца с его любимой.

Похоже, отсутствие светских мероприятий и многочисленных фэшн-съемок существенно сказалось на отношении Эмили Ратаковски к обыденным вещам. Модель с мировым именем решила организовать свадьбу для своего пса Коломбо, который больше года живет со звездной семьей. Фото с торжества она опубликовала в инстаграме.

Читайте также Эмили Ратаковски показала эксклюзивные кадры с тайной свадьбы: страстные поцелуи пары

Манекенщица вместе с мужем Себастьяном Бир-Маклардом взяли на себя почетную роль родителей жениха Коломбо, а ее подруга с бойфрендом – родителей невесты. Несмотря на пандемию коронавируса, праздник новоиспеченная семья провела в роскошном имении. По случаю свадьбы Эмили Ратаковски не только накрыла щедрый стол, но и позаботилась об интерьере мероприятия. Она украсила гостиную цветами и даже приобрела букет для невесты.

Мы вместе сидим на карантине, то почему бы и не женить наших детей, ведь они так любят друг друга. Поздравляю вас, Коломбо и Хэппи,

– прокомментировала модель.



Эмили Ратаковски провела свадьбу для собак / Фото: Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски провела свадьбу для собак / Фото: Instagram / @emrata



Невеста Хэппи / Фото: Instagram / @emrata



Жених Хеппи/ Фото: Instagram Stories / @emrata

Судя по всему, свадебная церемония с музыкой и развлечениями для гостей принесла немало радости и позитива семье Эмили Ратаковски и ее друзьям. Насколько довольны были сами жених и невеста, остается тайной. Однако таким поступком 28-летняя модель в очередной раз доказала свою безграничную любовь к домашнему любимцу и убедила фолловеров, что Коломбо – незаменимый член их семьи с продюсером и актером Себастьяном Бир-Маклардом.