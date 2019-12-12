Эмили Ратаковски резко высказалась о деле Харви Вайнштейна: подробности

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Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Американская модель и актриса не сдержала свое недовольство мирным соглашением, которое заключил продюсер-насильник со своими жертвами. Предполагают, что ему даже не придется признавать свою вину в суде. Эмили Ратаковски публично выразила свое отношение к такому решению надписью на собственном теле.

На днях в СМИ прогремела новость о возможном урегулировании секс-скандала с Харви Вайнштейном мирным путем. Предполагают, что около 30 жертв его домогательств разделят 25 миллионов долларов, которые выплатят страховые компании обанкротившейся киностудии "The Weinstein Company". Такие новости уже получили реакцию голливудских звезд.

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28-летняя Эмили Ратаковски своеобразно выразила свое отношение к последним событиям. Она появилась на красной дорожке вместе со своим мужем кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом на премьере фильма "Неограненные драгоценности". Под вспышками камер модель с энтузиазмом демонстрировала надпись на руке "проклятый Харви".

Соглашение, которое может позволить Харви Вайнштейну избежать наказания и признать его невиновным, звезда прокомментировала на страницах социальных сетей.

Сегодня Харви Вайнштейн и его обанкротившаяся киностудия договорились об урегулировании с десятками его возможных жертв на сумму в 25 миллионов долларов. По условиям соглашения от продюсера не требуют признавать вину или выплачивать за счет собственных средств любую сумму своим жертвам,
– написала Эмили Ратаковски.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Секс-скандал Эмили Ратажковски Харви Вайнштейн LifeStyle
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