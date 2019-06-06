Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бельевого бренда: горячие фото

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски отлично реализовала себя как дизайнер. Но кто лучше прорекламирует ее изделия, как не сама манекенщица: в новой рекламе звезда снялась одна и похвасталась стройной фигурой.

С момента создания бренда Inamorata прошло более 2 лет, поэтому бизнес Эмили Ратаковски уже давно пережил первые кризисы и сейчас является одним из самых популярных в США. Идея для создания линии купальников зародилась у модели после того, как многие женщины жаловались в ее блоге на свою фигуру. Эмили решила убедить каждую, что женщина красива в любых формах и не должна стесняться своего тела. Такую идею Эмили Ратаковски активно пропагандирует в своих разработках. Наряды известной манекенщицы – сексуальные и достаточно раскованные.

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На днях Эмили Ратаковски представила новую коллекцию своей одежды. Для рекламы она решила не приглашать моделей, вбравшы поочередно каждый из изделий.

Все ваши любимые стили. Все новые крои и цвета. Добро пожаловать в лето 2019 года, госпожа,

– игриво анонсировала Эмили Ратаковски.

Рекламу модель сделала в стиле девяностых. Эмили Ратаковски показала сплошные купальники с сексуальной зоной декольте, бикини в горошек и однотонный неоновый купальник. Кроме этого, звезда примерила наряды с трендовым анималистическим принтом. В фотосессии Ратаковски выбирала игривые позы, что придавало пикантности рекламе.



Эмили Ратаковски в новой рекламе/ Instagram / @inamoratawoman, @emrata