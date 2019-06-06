Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бельевого бренда: горячие фото

151 Читати новину українською
Эмили Ратаковски в рекламе купальников
Эмили Ратаковски в рекламе купальников / Instagram / @emrata

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски отлично реализовала себя как дизайнер. Но кто лучше прорекламирует ее изделия, как не сама манекенщица: в новой рекламе звезда снялась одна и похвасталась стройной фигурой.

С момента создания бренда Inamorata прошло более 2 лет, поэтому бизнес Эмили Ратаковски уже давно пережил первые кризисы и сейчас является одним из самых популярных в США. Идея для создания линии купальников зародилась у модели после того, как многие женщины жаловались в ее блоге на свою фигуру. Эмили решила убедить каждую, что женщина красива в любых формах и не должна стесняться своего тела. Такую идею Эмили Ратаковски активно пропагандирует в своих разработках. Наряды известной манекенщицы – сексуальные и достаточно раскованные.

Читайте также: Полностью голая Эмили Ратаковски протестовала против скандального закона: детали

На днях Эмили Ратаковски представила новую коллекцию своей одежды. Для рекламы она решила не приглашать моделей, вбравшы поочередно каждый из изделий.

Все ваши любимые стили. Все новые крои и цвета. Добро пожаловать в лето 2019 года, госпожа,
– игриво анонсировала Эмили Ратаковски.

Рекламу модель сделала в стиле девяностых. Эмили Ратаковски показала сплошные купальники с сексуальной зоной декольте, бикини в горошек и однотонный неоновый купальник. Кроме этого, звезда примерила наряды с трендовым анималистическим принтом. В фотосессии Ратаковски выбирала игривые позы, что придавало пикантности рекламе.


Эмили Ратаковски в новой рекламе/ Instagram / @inamoratawoman, @emrata

blog_ava
Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
сегодня
55994
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Тайная жизнь домашних животных 2": свои в доску
сегодня 18:07 "Тайная жизнь домашних животных 2": свои в доску
Юлія Ліпенцева 142
Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
сегодня 16:44 Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
323
Нашествие блогеров на VIDEOZHARA: зачем миллионники едут в Киев?
сегодня 14:56 Нашествие блогеров на VIDEOZHARA: зачем миллионники едут в Киев?
130
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 12:54 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
66155
Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
4 июня 11:24 Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
Юлія Турелик 972
Новости
Больше новостей
Залиште відгук