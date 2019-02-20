Эмили Ратаковски спутала Украину с Россией: подробности инцидента

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски, которая часто публикует свои эротические фото в сети, снялась для обложки украинского глянцевого журнала Harper's Bazaar. Однако девушка сказала поклонникам, что это российское издание.

Фото обложки глянца Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram.

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В подписи модель обозначила страницу российского Harper's Bazaar. Также в подписи Эмили поблагодарила "Harper's Bazaar Russia" несмотря на то, что издание, для которого она снялась, является украинской версией.

Поклонники в сети возмутились после публикации и в комментариях отметили, что "Украина – не Россия".

"Украина и Россия – две разные страны", "Вряд ли она знает, где находится Украина", "Как ты можешь быть на обложке и не знать, для какой страны. Серьезно, это красивые фотографии, но это грустно и тупо", – пишут пользователи.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Скриншот / Instagram / @emrata

Другие поклонники начали поддерживать модель, ведь на обложке все написано на русском языке, а не украинском.

"Эмили отметила, что это Россия и украинских слов нигде нет на обложке", "Эмрата (Эмили Ратаковски, – LifeStyle 24) думает, что это российский журнал, даже отметила его на фото", "Мне интересно, почему в украинском журнале пишут на русском?"– отмечают интернет-юзеры в подписях к фото на странице Эмили и украинского издания Harper's Bazaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Скандал Украина – Россия Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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