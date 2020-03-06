Эмили Ратаковски в съемке для бренда белья: горячие фото

Одна из самых популярных американских моделей Эмили Ратаковски позирует не только в рекламных кампаниях мировых брендов одежды, но и уже успела создать собственный бренд нижнего белья Inamorata. Успешная бизнес-леди снимается в эротических фотосессиях и сама демонстрирует свою продукцию. На днях она презентовала новую модель белья.

Обольстительная и страстная Эмили Ратаковски не стесняется публиковать откровенные фотографии. Она охотно показывает свою сексуальность и привлекательность, подчеркивает стройную фигуру. Эмили знает, как создать обсуждение вокруг своей личности, поэтому часто в рекламных фотосессиях для своего бренда позирует сама. На днях на странице в инстаграме знаменитость опубликовала серию кадров, на которых предстала в кружевном белье Inamorata.

Читайте также: Эмили Ратаковски засветила соблазнительные ягодицы в купальнике: фото 18+

На фото Ратаковски изображена в пикантном наряде изумрудного цвета, который очень подходит ей. Она вместе с еще одной девушкой показывает свои привлекательные формы. Поскольку Эмили также участвует в съемках, ее бренд приобретает еще большую огласку среди женской аудитории.

Модель распустила волосы, а на лице виден легкий макияж. Все внимание переносится на рекламную продукцию Inamorata и сексуальные фигуры девушек, что есть на фото.



Эмили Ратаковски в нижнем белье / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски в рекламном кампейне / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски снялась в рекламном капейне собственного белья / Instagram / @emrata