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Эмили Ратаковски в топе с глубоким декольте похвасталась стройной фигурой: зажигательное видео

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Сексапильная Эмили Ратаковски знает, как вызвать ажиотаж среди подписчиков. Даже находясь на карантине, она публикует горячие фото и видео. В очередном ролике модель похвасталась соблазнительной фигурой и продемонстрировала откровенное декольте.

Обольстительная и страстная Эмили не стесняется показывать обнаженное тело в эротических съемках. Даже в самоизоляции знаменитость активно публикует откровенные фото и видео. Пока весь мир остановился из-за пандемии коронавируса, Ратаковски пытается хоть как-то порадовать поклонников. На днях она поделилась танцевальным роликом.

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На видео очаровательная Эмили позирует в белом топе на длинный рукав и с глубоким декольте. Такой наряд красиво подчеркнул стройную и спортивную фигуру модели, а также ее привлекательные формы. К такому верху подобрала серые штаны. А уши украсила серьгами-кольцами.

Звезда сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовым блеском на губах. Волосы Ратаковски ровно уложила. Также внимание привлекает ее невероятный взгляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Эмили Ратажковски
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