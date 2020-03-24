Эмили Ратаковски в топе с глубоким декольте похвасталась стройной фигурой: зажигательное видео

Сексапильная Эмили Ратаковски знает, как вызвать ажиотаж среди подписчиков. Даже находясь на карантине, она публикует горячие фото и видео. В очередном ролике модель похвасталась соблазнительной фигурой и продемонстрировала откровенное декольте.

Обольстительная и страстная Эмили не стесняется показывать обнаженное тело в эротических съемках. Даже в самоизоляции знаменитость активно публикует откровенные фото и видео. Пока весь мир остановился из-за пандемии коронавируса, Ратаковски пытается хоть как-то порадовать поклонников. На днях она поделилась танцевальным роликом.

Читайте также: Эмили Ратаковски засветила обнаженную грудь: жаркое фото

На видео очаровательная Эмили позирует в белом топе на длинный рукав и с глубоким декольте. Такой наряд красиво подчеркнул стройную и спортивную фигуру модели, а также ее привлекательные формы. К такому верху подобрала серые штаны. А уши украсила серьгами-кольцами.

Звезда сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовым блеском на губах. Волосы Ратаковски ровно уложила. Также внимание привлекает ее невероятный взгляд.