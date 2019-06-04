Эмили Ратаковски возвращает в моду брюки на низкой посадке: фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / www.gettyimages.com

Последние несколько сезонов актуальными считаются брюки на средней или высокой посадке, а стилисты рекомендуют надевать "низкую посадку" только при условии, что живот будет прикрытым. Добавим, что джинсы на низкой посадке вряд ли вскоре вернутся в моду, а свободные и широкие брюки могут стать трендовыми. Как их носить – смотрите на примере Эмили Ратаковски.

Так, популярная модель Эмили Ратаковски, которая попала в объективы уличных папарацци, для прогулки в Нью-Йорке со своей собакой надела широкие брюки на низкой посадке.

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В модных трендах сильную позицию закрепил именно oversize: практически все селебрити имеют в гардеробе жакет "с мужского плеча", массивные свитера и свободные брюки.

Так, Ратаковски надела oversize костюм песочного цвета, но превратила образ в сексуальный. Эмили дополнила его белым кроп-топом и продемонстрировала свой упругий пресс.

Завершили комфортный "нью-йоркский" образ модели белые кроссовки, круглые очки и стаканчик с охлажденным кофе.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Getty Images

Емілі Ратажковскі
​Эмили Ратаковски / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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