Эмили Ратаковски возвращает в моду брюки на низкой посадке: фото

Последние несколько сезонов актуальными считаются брюки на средней или высокой посадке, а стилисты рекомендуют надевать "низкую посадку" только при условии, что живот будет прикрытым. Добавим, что джинсы на низкой посадке вряд ли вскоре вернутся в моду, а свободные и широкие брюки могут стать трендовыми. Как их носить – смотрите на примере Эмили Ратаковски.

Так, популярная модель Эмили Ратаковски, которая попала в объективы уличных папарацци, для прогулки в Нью-Йорке со своей собакой надела широкие брюки на низкой посадке.

Читайте также: Модель Эмили Ратаковски засветила грудь из-под красного кроп-топа: фото

В модных трендах сильную позицию закрепил именно oversize: практически все селебрити имеют в гардеробе жакет "с мужского плеча", массивные свитера и свободные брюки.

Так, Ратаковски надела oversize костюм песочного цвета, но превратила образ в сексуальный. Эмили дополнила его белым кроп-топом и продемонстрировала свой упругий пресс.

Завершили комфортный "нью-йоркский" образ модели белые кроссовки, круглые очки и стаканчик с охлажденным кофе.



Эмили Ратаковски / Getty Images



​Эмили Ратаковски / Getty Images